أبوسعدة: تورط قطر بدعم الإرهاب موثق

القاهرة (مواقع إخبارية)

أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة المصرية، أنشأت مرصد مكافحة الإرهاب، لرصد كل العمليات الإرهابية، والعمل على توثيقها، إضافة إلى ضم باحثين وقانونين للعمل على الدفاع عن حقوق ضحايا العمليات الإرهابية. وقال في تصريحات لـ«البوابة نيوز»: «إن الدراسات والأبحاث رصدت تورط قطر في دعم المنظمات الإرهابية في مصر، قررت تكوين فريق قانوني لملاحقة الدول الداعمة للإرهاب في المجال الدولي، من خلال فضح أعمالها، وأيضاً تحريك القضايا والبلاغات أمام الآليات الدولية».

وأضاف: «قطر ترى مصلحتها في دعم التنظيمات المسلحة، والحركات السياسية ذات التوجه الإخواني الإرهابي، لكي تتمكن من تغيير الأنظمة في دول عربية، وأن تأتي بأنظمة تدين لها بالولاء، لذلك كان ولا يزال تركيزها على مصر.. لذلك هي تنفق كثيراً لتغير الوضع في مصر، من أجل إسقاط الدولة والنظام، عبر دعم تنظيمات إرهابية، كما تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر، وإضعاف مؤسسات الدولة الأمنية».