«الهلال» تعيد تأهيل 7 مدارس في الضالع

الضالع (وام)
بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، تم أمس الأول فتح ثمانية مظاريف خاصة بإعادة تأهيل وترميم 7 مدارس، إضافة إلى مشروع إنشاء قاعة كلية التربية في محافظة الضالع، وذلك ضمن مبادرات «عام زايد».
وتم خلال اجتماع لجنة المناقصات، الذي عقد في ديوان محافظة الضالع برئاسة اللواء الركن علي مقبل محافظ الضالع، وبحضور المهندس رمسيس يونس ممثل «الهلال الأحمر الإماراتية»، الاطلاع على المظاريف الخاصة بترميم 7 مدارس، وهي مدارس «علي مقبل في وادي مطر حجر الضالع وعلي عثمان المركولة و22 مايو حجر الضالع وطارق بن زياد منطقة الطفوى والجيل الجديد مريس في مديرية قعطبة والقزعة مديرية الشعيب والنهضة موعد حمادة مديرية الأزارق»، إضافة إلى إنشاء قاعة كلية التربية في المحافظة. وحث محافظ الضالع اللجان المشرفة والمقاولين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع على سرعة إنجازها وفقاً للتصاميم الهندسية الخاصة بذلك، مثمناً الجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع التربية والتعليم، مؤكداً أنه بهذه المشاريع التي ستنفذ ضمن فعاليات «عام زايد» ستشهد بها محافظة الضالع نقطة تحول في الكثير من الخدمات التي تعرضت للتدمير نتيجة الحرب. كما أكد استعداد قيادة السلطة المحلية في المحافظة لتذليل التسهيلات لإنجاح مهام الهلال الأحمر الإماراتية كافة التي تعمل بكل جهد لإعادة الحياة لمحافظة الضالع والمحافظات المحررة كافة.
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