المقاومة اليمنية تحرر «الدريهمي» وتطرق أبواب مطار الحديدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)

بمشاركة وإسناد القوات المسلحة الإماراتية، واصلت قوات المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة، أمس، تقدمها صوب مدينة الحديدة، بعدما استكملت تحرير مديرية الدريهمي.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن قوات المقاومة المشتركة، وبإسناد من القوات الإماراتية وطيران التحالف العربي، سيطرتها على مركز مديرية الدريهمي، وحررت معسكر «الزرانيق» الذي كانت تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية. وشنت مقاتلات وبوارج التحالف ليل الأحد الاثنين عشرات الغارات على مواقع وأهداف تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في الدريهمي، حيث أفاد مصدر في المقاومة الوطنية بمصرع 93 متمرداً حوثياً بقيادة القيادي الحوثي يحيى عبدالجبار الشامي، خلال الغارات والمعارك العنيفة، مشيراً أيضاً إلى مقتل قائد الميليشيات في معسكر الزرانيق، محمد عبد الله منصر مع مرافقيه في القصف الجوي.

وتقترب قوات المقاومة اليمنية المشتركة من الوصول إلى منطقة المطار بمدينة الحديدة التي باتت على بعد كيلومترات قليلة، وأعلنتها القوات المشتركة وقوات التحالف العربي «منطقة عسكرية»، ودعت المواطنين إلى عدم الاقتراب منها حرصاً على سلامتهم. وقالت مصادر محلية: «إن ميليشيات الحوثي قامت بنشر قناصين في منطقة المطار وفي محيط جامعة الحديدة القريبة»، مضيفة أن الميليشيات قامت أيضاً بقطع شوارع عديدة في مداخل مدينة الحديدة بعد تقدم المقاومة اليمنية بمساندة من التحالف. كما تمكنت قوات المقاومة اليمنية من تمشيط وتطهير المناطق المحررة من جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي، والعثور على كميات كبيرة من الألغام «إيرانية الصنع» والأسلحة والذخائر، التي خلفتها عناصرها بعد هروبها من جبهات القتال.

ودعا وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، أمس، الأهالي في مدينة الحديدة إلى عدم السماح للميليشيات الحوثية باعتلاء أسطح منازلهم، والابتعاد عن المعسكرات قدر الإمكان، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والتزود بما يستطاع من المؤن الغذائية والمياه، مع تجنب تخزين المشتقات النفطية.