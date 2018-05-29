قرقاش: عهد الإمارات عودة الاستقرار لليمن

أبو ظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن عهد الإمارات هو عودة الاستقرار والدولة لليمن»، معتبراً أن التاريخ سيسجل أن الإمارات تحملت مسؤولياتها في أمن المنطقة بصدق وشرف». وقال معاليه في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «عهد الإمارات ضمن التحالف العربي أن نكمل المهمة في اليمن بعودة الدولة والاستقرار، وفِي الميادين يثبت أبناؤنا كل يوم أنهم الصديق والحليف الصدوق والقادر، والإساءات التي تطال الإمارات وقيادتها ما هي إلا تصرفات السفيه العاجز»، وأضاف معاليه: «سيكتب التاريخ، وبحروف من ذهب، أن الإمارات تحملت مسؤولياتها في أمن المنطقة بصدق وشرف، وكانت عند عهدها قولاً وفعلًا، وتحملت ما تحملته من سهام العاجز والفاجر، وطني الإمارات يعوّل عليه، صادق مع نفسه وصادق مع أشقائه». وأضاف: «وفِي الاختبارات الصعبة، والتحديات الكبيرة، يبرز دور الإمارات كسند للأشقاء، صادق وقادر، الإمارات مكوّن من شراكة تسعى لحفظ المنطقة وأمنها، شراكة لا تتحمل الارتباك والرشى والارتزاق بل تقوم على الثقة والصدقية والعزم، الإمارات يعوّل عليها».