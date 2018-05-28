مغني الراب سنوب دوج.. في طريقه لتعلم «الطهي»

لوس أنجلوس (د ب أ)

كشف نجم الراب الأميركي الشهير، سنوب دوج، أنه حاليا «في الطريق» لتعلم الطهي، وذلك على أيدي مارثا ستيوارت، البارعة في فنون الطهي.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الالكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن سنوب (46 عاما) قد تحول إلى صديق غير متوقع لستيوارت، سيدة الأعمال الأميركية والشخصية التلفزيونية الشهيرة والبالغة من العمر 76 عاما.

ويقول سنوب إن مارثا تعلمه كيف يطبخ مثل «محترفي الطبخ الحقيقيين»، موضحاً: «لقد علمتني كيف أكون في المطبخ طاهياً حقيقياً من طهاة برامج فنون الطهي التلفزيونية!». ويضيف: «أنا حالياً في مرحلة التعلم».

من ناحية أخرى، يقول سنوب إنه أيضا من جانبه يقوم بتعليم مارثا، حيث يوضح: «لقد علمتها طريقة عمل الباكون.. كما علمتها طريقة عمل نقانق بولونيا».

ويشار إلى أن سنوب سعيد بعلاقة الصداقة غير المتوقعة التي جمعت بينه وبين مارثا، حيث يصفها بأنها «مميزة» للغاية.