الذكاء الصناعي يحقق أفضل النتائج في علاج المرضى

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد أطباء عاملون في منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن استخدام الذكاء الصناعي في القطاع الصحي والتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال يساهم وبشكل كبير في التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي تسهيلها وتسريعها، وتحقيق أفضل العلاجات والممارسات في علاج المرضى، وتطوير الأطباء والفنيين من ناحية المهارات الطبية التي يتمتعون بها.

وكانت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، قد أعلنت أمس الأول، بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تشكيل أول لجنة تختص بعلم الذكاء الصناعي، تمهيداً للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة واستغلالها في تطوير الكفاءة الطبية والتشغيلية، وإدارة الموارد البشرية والمالية بالطريقة المثلى.

وأوضح الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة «صحة»، أن شركة صحة منذ إنشائها قبل عشرة أعوام استثمرت الكثير في تقنية المعلومات والبنية التحتية، وأن هذا الاستثمار في الفترة السابقة كون بنية تحتية قوية يُعتمد عليها من ناحية الملف الطبي الإلكتروني، بحيث إن جميع المرضى لديهم ملف واحد يمكن الوصول له من أماكن مختلفة، كما يساعد الملف الطبي الباحثين والأطباء الذين لديهم تواصل مع الجامعات، من التواصل بسهولة، وترجمة هذه المعلومات الإلكترونية لمشاريع تخدم المرضى، وأن شركة «صحة» تترجم هذا الاستثمار في الكثير من المبادرات التي تخدم المرضى والأطباء والفنيين للوصول لأفضل العلاجات والممارسات في المجال الطبي. وقال: «إن الذكاء الصناعي في المجال الطبي هو المستقبل، وتقنية المعلومات دخلت في حياة الجميع من عامة الناس، وفي الطب لا بد من توظيفها واستخدامها بما يحقق الأهداف التي تساهم في توفير أفضل علاج للمرضى»، لافتاً إلى أن شركة «صحة» لديها المكتبة الطبية الإلكترونية والتي عن طريقها يستطيع أطباء وعاملو شركة صحة بضغطة زر واحدة التعرف إلى آخر المستجدات الطبية، وتثقيف المريض بها، وتثقيف الأطباء والفنيين فيما يخص عملهم.

وذكر أن من الاستخدامات للروبوت هي الوصفات الدوائية، والتي سيتم صرفها آلياً، وبالتالي تقلل من الأخطاء البشرية والتكاليف، كما تساهم في توفير أفضل العلاجات للمرضى عن طريق مساعدة الأطباء والفنيين حول الحالة المرضية للمريض في حالة وجود تعارض مع الأدوية التي يتناولها المريض، يقوم الروبوت بتنبيه الدكتور حول هذا التعارض.