مسجد روما الكبير

يعد أكبر مسجد في أوروبا، ويقع في الجزء الشمالي من العاصمة الإيطالية روما، ومساحته تزيد على 30 ألف متر مربع. استغرق بناؤه عقدين من الزمن وافتتح عام 1995، ويعتمد تصميمه على حساسية التاريخ والعناصر الثقافية التي اكتسبت معنى مع مرور الزمن، فالشكل العام يتبع الشكل التقليدي للمساجد، فقاعة الصلاة مغطاة بقبة مركزية ضخمة محاطة بـ16 قبة أصغر حجماً.

المسجد محاط ببحيرة صناعية، و16 نافورة صغيرة، رتبت كلها لتعكس ترتيب القباب التي تغطي سقف قاعة الصلاة، واستخدمت في التصميم الداخلي المنحوتات وفن التوريق لتشكيل وتحلية القاعة الأساسية.