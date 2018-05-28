رفع صور «إنستغرام» من الكمبيوتر

إذا كنت من عشاق استخدام تطبيق انستغرام، وترغب في رفع الصور المخزنة على كمبيوترك الشخصي على حسابك في التطبيق، فيمكنك الاستعانة بالعديد من البرامج التي تقوم بهذه المهمة، ولكن معظم هذه التطبيقات يحتاج للكثير من الخبرة والوقت لتتم العملية بنجاح. ولكن ومن خلال الخطوات التالية، يمكنك رفع أي صورة من كمبيوترك الشخصي على حسابك في انستغرام بسهولة وبساطة، ودون الحاجة إلى أي برنامج مساعد:

1- قم بالدخول إلى موقع انستغرام ثم الدخول على حسابك من على كمبيوترك الشخصي.

2- اضغط على الزر الأيمن في الفأرة في أي مكان لتظهر لك قائمة أختار Inspect Element .

3- ستظهر لك في المتصفح من أسفل جزء وكأنه جزء خاص بالبرمجة و لكن ستجد أيقونة علي شكل هاتف محمول قم بالضغط عليه ليتحول حجم و شكل انستغرام إلى شكل وحجم الهاتف المحمول.

4- ستجد جزءاً فوق التطبيق لتقوم باختيار الهاتف التي تريد استخدام انستغرام من خلاله .

5- قم بالضغط على أيقونة إضافة الصور كما هو في الهاتف وقم بالتعديلات التي تريدها ورفع الصور التي تريدها.