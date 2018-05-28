تطبيقات إلكترونية مختصة بالذكر الحكيم

يحيى أبوسالم (دبي)

تحتوي متاجر بيع التطبيقات الذكية على مئات التطبيقات الذكية المخصصة للقرآن الكريم، منها ما هو مجاني، ومنها ما يقدم نسخة مصغرة من النسخة الكاملة «البريميوم»، والتي تتطلب من المستخدمين دفع مبلغ مالي نظير الحصول عليها. إلا أن هذه التطبيقات على مختلف أشكالها والجهات المنتجة لها، تشترك غالبيتها بميزة واحدة، وهي تمكين المستخدمين من قراءة سور وآيات القرآن الكريم على الأجهزة الذكية. ولكن هناك عديد من تطبيقات القرآن الكريم الذكية، لا تكتفي بتمكين مستخدميها، من قراءة القرآن الكريم فحسب، بل تقدم لهم خدمات وميزات مثل إمكانية تغيير الخط القرآن، إمكانية الاستماع للتلاوة، وتفسير القرآن، وتحديد علامات وحركات التجويد، وميزات الإعراب والبلاغة وغيرها من الخيارات التي تعين المستخدمين على قراءة القرآن الكريم خلال الشهر الكريم.

تطبيق «آي قرآن – iQuran»

واحد من أهم وأشهر تطبيقات القرآن الكريم على مستوى العالم، حيث يأتي بنسختين، الأولى مجانية ذات مزايا محددة، والثانية مدفوعة ومزودة بعديد من الميزات والخصائص، كما يأتي التطبيق بتصميم احترافي، يمكن اعتباره الأفضل بين منافسيه من تطبيقات القرآن، بالإضافة إلى سهولة تصفحه والبساطة التي تمكن أي مستخدم من التعامل معه بسهولة. ومن أهم ميزات النسخة «البريميوم» تمكين المستخدمين من تحميل الصوت والتفسير بعدد مرات غير محدود، على ذاكرة هواتفهم الذكية، ما يمكنهم من الوصول إلى هذا المحتوى لاحقاً من دون الحاجة إلى اتصال بـ«الإنترنت».

ويمكن التطبيق مستخدميه من تصفح سور القرآن الكريم في قائمة يمكن من خلالها اختيار السورة بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية عرض أجزائه، ويمكن للمستخدم أن يختار عرض جزء محدد منه. ويوفر التطبيق إمكانية البحث عن الآيات بسهولة وبخيارات مفصلة، وعند فتح السورة يمكن وضع علامة على سورة أو آية، ليتمكن المستخدم من الرجوع إليها لاحقاً، كما يمكن أن تختار نوع التفسير والقارئ، في السورة حتى بعد الدخول عليها. وتحتوي السورة في العرض على خط واضح، وتفسير واضح، وكلمات ملونة لتعليم الترتيل والتجويد.