مصالحات فنية في شهر الخير

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حفزت روحانية الشهر الفضيل مشاعر إنسانية عند فنانين دفعتهم للمصالحة بعد سنوات من القطيعة. ونجحت أجواء رمضان في أن تذيب خلافات قوية بين فنانين إذ وصل بهم الحال إلى تبادل الاتهامات، حتى أن بعضها وصل إلى المحاكم، إلا أن الأيام المباركة فتحت القلوب للمصالحة وبدء صفحة جديدة.

وجاء الإعلان الإنساني لمستشفى 500500 لعلاج السرطان، الذي تم تنفيذه كإهداء لروح الفنان أحمد زكي، خصوصاً أنه المرض الذي قضى به عام 2005، ليعيد المياه إلى مجاريها بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والملحن والفنان عمرو مصطفى بعد خلافات وصلت إلى حد التراشق بكلام جارح وعلى الهواء مباشرة، حيث اجتمع نجوم في الإعلان أبرزهم أحمد حلمي ومنى زكي ويسرا وشيرين رضا وهند صبري وجميل راتب وعمرو سعد تحت شعار «متجمعين على الخير»، ليقدموا لوحة فنية غنائية مهداة لأحمد زكي، تولى أداءها شيرين فيما لحنها عمرو مصطفى، في إشارة إلى مصالحتهما في شهر الخير.

وحقق الإعلان نسبة مشاهدة عالية في «يوتيوب» بعد عرضه بيوم واحد، كما تم تداوله بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال الإعجاب خصوصاً أنه يعيد ذكرى الراحل المبدع، الذي أبكى فنانين مشاركين خلال تصوير الإعلان.

وأعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن طيها كل الخلافات بينها وبين أي فنان أو فنانة مرت بأزمة معه، واعتذرت لهم جميعاً خلال استضافتها في البرنامج الحواري «مجموعة إنسان»، ومن بين أولئك الفنانين نوال الكويتية، التي تحدثت إليها في مداخلة هاتفية خلال البرنامج، أدت إلى إنهاء كل الخلافات بينها وبين أحلام، حيث صرحت نوال هاتفياً بأنه يوجد «عشرة حلوة وعيش وملح» بينها وبين أحلام، قائلة، إن أحلام أكرم منها لأنها بدأت بالصلح، متمنية أن يجمعهما عمل فني جديد.

وجاء ذلك بعد فقرات تحدثت فيها أحلام عن حياتها الخاصة، وعن حلمها بأن تصبح داعية دينية، ثم تحدثت عن خلافاتها مع نوال الكويتية، وبعد مداخلة نوال على الهواء تبادلت الفنانتان عبارات الاعتذار.