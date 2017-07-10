بيونج يانج: مناورات القاذفات الأميركية تدفع إلى «حافة» حرب نووية

سيؤول (أ ف ب)

انتقدت كوريا الشمالية بشدة، أمس، مناورات عسكرية أميركية كورية جنوبية بالذخيرة الحية رأت فيها استعراض قوة ضد بيونج يانج، متهمة واشنطن بدفع شبه الجزيرة الكورية إلى «حافة» حرب نووية.

وأجرى الحلفاء مناورات نادرة بالذخيرة الحية وسط تصاعد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب إطلاق كوريا الشمالية أول صاروخ بالستي عابر للقارات الأسبوع الماضي. وأثار الاختبار الصاروخي موجة تحذيرات دولية لما يشكله خطر امتلاك بيونج يانج صاروخا بالستيا عابراً للقارات قادراً على الوصول إلى آلاسكا.

فامتلاك صواريخ بالستية عابرة للقارات يشكل نقطة لكوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي.

والمناورات التي تهدف إلى «الرد بحزم» على إطلاق محتمل لصاروخ كوري شمالي تخللها تدمير قاذفتين لبطاريات صواريخ «معادية» وشن مقاتلات سلاح الجو الكوري الجنوبي غارات ضد مراكز قيادة تحت الأرض. واتهمت صحيفة رودونج التابعة للنظام الكوري الشمالي واشنطن وسيؤول بتأجيج التوتر من خلال إجراء هذه المناورات، وذلك في افتتاحية بعنوان «لا تلعبوا بالنار فوق قنبلة موقوتة».