ترامب: حان الوقت للعمل بشكل بناء مع روسيا

واشنطن، هامبورج (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن الوقت قد حان للعمل «بشكل بناء» مع موسكو قائلا إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «نفى بشدة» التدخل في انتخابات عام 2016. وكتب ترامب على موقع «تويتر» في وقت مبكر بعد عودته من أوروبا حيث التقى بوتين للمرة الأولى «مارست ضغوطا شديدة على الرئيس بوتين مرتين بشأن التدخل الروسي في انتخاباتنا». وأضاف «لقد نفى ذلك بشدة. وقد أفصحت عن رأيي بذلك».

وأشار إلى انه تحدث مع بوتين عن فكرة إنشاء ما وصفه بـ«وحدة أمن إلكترونية لا يمكن اختراقها» لمنع القرصنة في الانتخابات المقبلة.

كما قال انهما بحثا تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا الذي بدأ أمس مشيرا إلى انه «سينقذ أرواحا». وكتب «لقد حان الوقت للمضي قدما للعمل بشكل بناء مع روسيا».

وقد أصدر الجانبان تقارير متضاربة حول الاجتماع، حيث قال بوتين أمس الأول إن ترامب أبدى «ارتياحا» إزاء نفيه أي تدخل روسي في الانتخابات.