«الندوة» تناقش مقترحات الموسم الثقافي الجديد

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم اجتماعاً، برئاسة بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال محمد شريف الخياط المدير المالي، وعائشة إبراهيم سلطان رئيس اللجنة الثقافية، وصالحة عبيد رئيس لجنة الشباب، وأحمد حارب المهيري المدير التنفيذي.

وتم في الاجتماع، الاطلاع على مقترحات الموسم الثقافي الجديد للندوة، التي قدمتها رئيسة اللجنة الثقافية، وتضمنت أندية شهرية للسينما والقراءة والشعر، ومعارض فنون تشكيلية، وورش كتابة وندوات تخصصية وجماهيرية.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الإعلامية على التواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام، المسموعة والمقروءة والمرئية، والتركيز على وسائط التواصل الاجتماعي، على أن تقدم اللجنة خلال الفترة المقبلة خطة متكاملة لعمل اللجنة، تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، لزيادة رقعة التعريف بالندوة وأنشطتها المختلفة.

ونوه الأعضاء إلى ضرورة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الثقافية، واستضافة شخصيات ثقافية وعلمية وعامة في مختلف المجالات على المستويين المحلي والعربي، تحقيقاً للهدف المرجو، وهو تأكيد حضور المشهد الثقافي الإماراتي على الساحة المحلية والعربية والدولية.

كما ركز المجلس على ضرورة تطوير مطبوعات الندوة المختلفة، والاستفادة من المادة العلمية المتوافرة في الرسائل العلمية للمكرمين في جائزة راشد للتفوق العلمي، كذلك اعتمد مجلس الإدارة أسماء أعضاء اللجان المختلفة، وأقر إقامة الملتقى السنوي لعام 2018 تحت عنوان، «المنجز الحضاري في عهد زايد» على أن يفتتح به الموسم الثقافي الجديد.