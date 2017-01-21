بروس يغني لأوباما قبل خروجه من البيت الأبيض

نيويورك (أ ف ب)
غنى بروس سبرينغستين، مرة أخيرة، في البيت الأبيض، خلال حفل مؤخراً على ما ذكرت مجلة «باكستريت» المخصصة لمحبي الفنان الأميركي.
وأدى بروس سبرينغستين 15 أغنية أمام باراك أوباما وزوجته ميشال، وأكثر من 200 من أفراد الإدارة الرئاسية، على ما أوضحت المجلة التي تنقل نشاطات المغني.
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وأضاف هذا الشخص: «كان ثمة شعور واضح بانتهاء شيء ما، وأن مغامرة الفريق شارفت على نهايتها، وأن المرحلة الانتقالية الرئاسية تقترب صامتة»، في إشارة إلى قرب تولي دونالد ترامب الرئاسة.
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وقد شارك المغني الذي زاد التزامه السياسي في السنوات العشر الأخيرة، في حملة هيلاري كلينتون خلال انتخابات الرئاسة الأميركية.