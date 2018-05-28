كلوب يغازل «ذات الأذنين» بأغنية

كييف (د ب أ)

تعهد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لجماهير فريقه بالعودة في العام المقبل إلى السعي لاقتناص لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال أغنية أداها مع كامبينو مطرب الفرقة الموسيقية الألمانية «داي توتن هوزين».

وبعد أن خسر نهائي دوري الأبطال، أقام كلوب وكامبينو وزوجة المدرب الألماني ومجموعة من أصدقائهم، حفلاً رغم الهزيمة أمام ريال مدريد السبت الماضي بنتيجة 3/‏‏ 1 في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأوكرانية كييف. «لقد رأينا ذات الأذنين «كأس دوري الأبطال»، وكانت جميلة للغاية، ولكن للأسف ذهبت إلى مدريد، سنعود للبحث عنها في العام المقبل، كانت هذه كلمات الأغنية التي أداها كلوب وكامبينو وبقية أصدقائهم باللغة الألمانية، وتم نشرها من خلال مقطع مصور فيديو على الحساب الرسمي لفريق «داي توتين هوزين» على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وفي نسخة بالإنجليزية للأغنية المذكورة، قام كامبينو وكلوب ومساعده، بيتر كروتز، ومقدم البرامج الألماني يوهانيس كيرنر، بتغيير الكلمات بعض الشيء، حيث قالوا: لقد رأينا كأس أوروبا، ريال مدريد كان لديه كل الحظ اللعين، لا زلنا رائعين.

وأعلن المطرب الألماني، الذي يعد أحد أنصار نادي فورتونا دوسلدورف الصاعد مؤخراً إلى دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندسليجا»، أنه أحد أنصار ليفربول وظهر في الفيديو، مرتدياً القميص الأحمر للنادي الإنجليزي، وواضعاً الميدالية الفضية لصاحب المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا، والتي تم منحها لكلوب.