الوحدة.. «محصلة مقنعة» رغم المرارة!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بطموحات كبيرة دخل الوحدة الموسم وبشكل خاص في بطولة دوري الخليج العربي، بحثاً عن درع البطولة، والاحتفاظ بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان الفريق قريباً من الهدفين، حيث نجح في المنافسة على البطولتين حتى المحطة قبل الأخيرة بعد منافسة شرسة.

ولا يختلف اثنان على أن الوحدة قدم أفضل مواسمه منذ فوزه بآخر درع للدوري موسم 2009 -2010، وظهر بشخصية قوية، وكانت له بصمته الواضحة علي المسابقة بشكل عام، حيث ظل حاضراً فيها بقوة، وظل مزاحماً على المركز الأول من جولتها الأولى وحتى الجولة قبل الأخيرة، ليكون حصاده مقنعاً رغم مرارة عدم التوفيق في الفوز بالبطولة الكبرى، حيث اكتفى فيها بمركز الوصيف، الذي ضمن له التواجد في أولى بطولات الموسم الجديد «كأس السوبر»، ومنحه فرصة الدفاع عن لقبه الذي حققه هذا الموسم بجانب فوزه بكأس الخليج العربي.

قدم الوحدة في الدوري أداء ممتعاً في معظم مبارياته، وكان طرفاً في كل المباريات القوية والجميلة، كما شكل حضوراً لافتاً في المدرجات، هذا فضلاً عن مواصلته تقديم المواهب عبر الحارس الموهوب محمد حسن، الذي كان هدية «العنابي» ليس لجمهوره فقط، بل لكرة القدم في الدولة بشكل عام، ويضاف إلى ذلك البصمة الواضحة للروماني ريجيكامب مدرب الفريق، والتي ساهمت في إثراء المسابقة فنياً.

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