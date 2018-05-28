جريفاس يحرز كأس «دولية الشارقة للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

توج الأستاذ الدولي الكبير اليوناني أفستراتيوس جريفاس أمس الأول بكأس الشارقة الدولية للشطرنج في نسختها 23، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بقاعة النادي، بمشاركة 120 لاعباً من 20 دولة. وشهد حفل الختام وتوزيع الفائزين عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحادين المحلي والعربي للشطرنج.

وجاءت صدارة جريفاس بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأستاذ الدولي الروسي قسطنطين لاندا، ليرفع رصيده إلى 7.5 نقطة من تسع جولات بواقع ستة انتصارات وثلاثة تعادلات، وجاء في المركز الثاني وبنفس الرصيد من النقاط الأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر أرينسيبيا، ثم الأستاذ الدولي الأوزبكي الناشئ نادربيك يعقوبييف في المركز الثالث بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الأستاذ الدولي الكبير الإسباني فيكتور موسكالينكو ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.