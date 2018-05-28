«النواخذة» يخاطب «المحترفين» للتنسيق بشأن ستاد الفجيرة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

خاطب مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة لجنة دوري المحترفين، بشأن التنسيق في برمجة المباريات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، لضمان عدم التعارض مع الفجيرة، وذلك بسبب عدم وجود ملعب للنادي في الوقت الحالي، في حين تم وضع خطة يتم تنفيذها بعد موسمين لتشييد ملعب خاص بالنادي.

وقال أحمد سعيد الضنحاني، رئيس مجلس الإدارة، إن النادي يأمل أن تثمر المحاولات التي يقوم بها النادي في وضع حد لخوض مبارياته في الفجيرة في ظل الرغبة الكبيرة بمنح جماهيره فرصة متابعة المباريات ومساندة «النواخذة» على ملعب النادي إثر الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس الإدارة للوصول إلى مرحلة تشييد الملعب الذي يلبي توقعات الجماهير، معرباً في الوقت نفسه عن تقديرهم لنادي الفجيرة على مواقفه المشرفة مع «النواخذة»، والسماح باستخدام الملعب إثر العلاقة المتميزة بين الناديين.

وحرص الضنحاني على زيارة جمعة العبدولي، عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق الأول في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة أمس الأول لتفقد حالته الصحية إثر الوعكة التي تعرض لها أخيراً واستدعت نقله إلى المستشفى، وقال إن العبدولي يضطلع بجهود كبيرة لدعم الاستقرار في صفوف النادي مع بقية أعضاء المجلس لحصد أفضل النتائج التي تواكب الطموحات المرجوة.

وكشف الضنحاني عن محاولات لحسم الصفقات المقررة بعد التعاقد أخيراً مع اللاعب يحيى جيران القادم من نادي حسينية أغادير المغربي لموسم واحد، وقال إن النادي خاض مفاوضات مع اللاعب المغربي إدريس فتوحي لضمان وجوده مع الفريق للموسم الثاني على التوالي في دوري الخليج العربي، ويأمل أن تتوج المحادثات الجارية في هذا الشأن، تمهيداً لقطع شوط كبير في حسم صفقات الأجانب بعد الاستغناء عن البرازيليين رودلفو وتياجو دا سيلفا بنهاية الموسم الماضي.

واستبعد الضنحاني فكرة التعاقد مع مدافع أجنبي في الموسم الحالي، وقال إن العناصر الجيدة في صفوف الفريق الأول تعزز الثقة في تقديم المردود الجيد في الموسم الجديد، مشيراً إلى وجود بعض الأسماء على لائحة الترشيحات لتعزيز قوة «النواخذة» والمنافسة على أفضل النتائج، خصوصاً أن الموسم الماضي شهد وصول الفريق إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي والنتائج الأخرى الجيدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة الدوري.