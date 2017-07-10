الاتحاد الأوروبي يطالب بتوسيع نطاق الهدنة

بروكسل (وكالات)

حث الاتحاد الأوروبي على وقف الأعمال العدائية لتوسيع نطاق الهدنة في جميع أنحاء سوريا وإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بلا عوائق.

وقالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس، إن هذه الخطوات حاسمة بالنسبة للمحادثات السورية الداخلية التي ينتظر أن تبدأ جولتها التالية برئاسة الأمم المتحدة اليوم الاثنين في جنيف.

وتابعت موجيريني أن السوريين يحتاجون مساعدة المجتمع الدولي والقوى الإقليمية من أجل السلام في بلادهم، وأضافت: «وبوسعهم الاعتماد على الاتحاد الأوروبي دائماً».

واعتبرت موجيريني أن «الشعب السوري يستطيع بناء السلام وإيجاد طريقه نحو المصالحة الوطنية بيد أنه يحتاج إلى المجتمع الدولي والجهات الفاعلة لتهيئة الظروف المواتية لحدوث ذلك».