تماسك الهدنة جنوب سوريا عشية مفاوضات جنيف

عواصم (وكالات)

تشهد جبهات القتال في جنوب سوريا توقفاً للمعارك مع بدء سريان وقف لإطلاق النار ظهر أمس بموجب اتفاق روسي أميركي أردني، عشية انطلاق جولة سابعة من مفاوضات السلام بين طرفي النزاع في جنيف.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن الهدوء يسود في جنوب سوريا منذ الظهر بالتوقيت المحلي. وقال إن «الجبهات الرئيسية في درعا والقنيطرة والسويداء تشهد توقفاً للمعارك والقصف باستثناء سقوط قذائف متفرقة قبل الظهر أطلقتها قوات النظام على مناطق سيطرة الفصائل في مدينة درعا». وتتقاسم قوات النظام وفصائل معارضة السيطرة بشكل رئيسي على المحافظات الثلاث التي أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة توصل بلاده مع الولايات المتحدة والأردن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فيها.

وبحسب لافروف، فإن قوات من الشرطة العسكرية الروسية ستشرف على وقف النار «بالتنسيق مع الأردنيين والأميركيين». وذكر صهيب الرحيل المتحدث الإعلامي لألوية الفرقان‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي تنشط في منطقة القنيطرة ‭‭‭‭«‬‬‬‬الوضع هادئ بشكل نسبي».

وقال مسؤول آخر من المعارضة في مدينة درعا إنه لم يقع قتال يذكر.