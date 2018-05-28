«دبي الرياضي» يستعرض تقارير الحوكمة والأندية

دبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي بتفاعل الرياضيين الكبير داخل وخارج الدولة مع دورة ند الشبا الرياضية التي شهدت زيادة في أعداد المشاركين والرياضات، وكذلك تنظيم منافسات ضمن إطار الدورة في مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي و الثلاثين لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد في مقر المجلس بحي دبي للتصميم أمس برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، محمد الكمالي، أحمد الشعفار، يوسف آل رضا، خالد علي بن زايد، صلاح أمين، موزة المري، مريم الحمادي، أنس بوخش، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي.

وأكد الطاير أن رعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وضعت دورة ند الشبا الرياضية في صدارة الدورات الرياضية في رمضان وعلى مدار العام أيضاً بفضل الدعم الكبير الذي تناله الدورة وتواجد أفضل الرياضيين من داخل وخارج الدولة يتنافسون للفوز بألقاب المنافسات وجوائزها المجزية.

واطلع مجلس الإدارة في الاجتماع على سير الاستعدادات ضمن مجموعة دبي لكأس آسيا 2019 لكرة القدم سواء من حيث المنشآت التي يتم تطويرها بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أو لجان العمل وخطط الترويج، وغيرها من الجوانب التي تساهم في تنظيم البطولة بأعلى معايير الجودة والتميز، وتم التأكيد على انتهاء جميع الأعمال قبل فترة كافية من موعد البطولة وضمن الخطة الزمنية الموضوعة.

واستعرض مجلس الإدارة تقرير لجنة التطوير والمستقبل وما تم تنفيذه من برامجها، وكذلك برنامج دبي للتفوق الرياضي واعتماد الفئات الخاصة بالأندية وشركات كرة القدم، وأيضاً وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية الذي أطلقه المجلس خلال العام الجاري.

كما تم اعتماد تنظيم مختبر الرياضات البحرية الأول من نوعه بمشاركة نخبة من المختصين، وذلك بهدف تطوير الرياضات البحرية التي تحتل مكانة مميزة في تراثنا الوطني وفي واقعنا الرياضي.

وتم في الاجتماع عرض تقرير لجنة التدقيق والحوكمة التي شكلها المجلس بهدف العمل على مطابقة جميع الإجراءات المالية والإدارية لإجراءات الحوكمة والتدقيق الرسمي المعتمدة من الجهات الحكومية، واطلع مجلس الإدارة على التقرير الخاص بالأندية الرياضية وشركات كرة القدم بدبي