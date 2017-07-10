«التحالف» يستهدف مواقع الانقلابيين قبالة جازان

الرياض (وكالات)

قصف طيران التحالف ليل السبت الأحد، مواقع ومدافع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي قبالة منطقة جازان، بعد محاولة الأخير استهداف مواقع مدنية على القرى الحدودية السعودية.

وذكر موقع «العربية نت» أن الفرق الاستطلاعية للقوات السعودية، قدمت معلومات عسكرية للتحالف بمواقع تواجد الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع الذين تمركزوا في موقعين، الأول قبالة جبل الدود، والآخر في جبل شدا. وأكدت مصادر عسكرية أن التحالف استطاع قصف الموقعين ما نتج عن تدمير مدافع مضادة للدروع وتدمير مركبات عسكرية ومخزن للذخائر، ومقتل 27 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع.