الحوسني يشارك في «الرجل الحديدي» بأستونيا

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل بطل نادي الجزيرة للترايثلون عبد الرحمن طارق الحوسني استعداداته للمشاركة في بطولة الرجل الحديدي بجولة استونيا، والتي تقام 16 من يونيو المقبل.

وبدأ الحوسني التدريب بداية مايو، بمعدل حصتين يومياً، وبمجموع 4 ساعات تحت إشراف المدربة الهولندية ليان فانوي صاحبة الميدالية الفضية في بطولة العالم ترايثلون2017.

وأكد الحوسني أنه مستعد بدنياً ونفسياً وفنياً للمشاركة في هذا النحدي، مشيراً إلى أن اليوم الختامي فيها سيكون خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف: تجارب الأداء لمسارات السباحة والجري وسباق الدراجات الهوائية، سوف تجرى جميعا في شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن السباق يتكون من 1900 متر سباحة، ثم 90 كلم دراجة هوائية، والختام بـ 21 كلم جري، وتعد جولة استونيا من الأصعب بسبب وجود المرتفعات الجبلية في مسار الدراجات الهوائية، والجري مما يشكل صعوبة على المتسابقين.