«توب 8» في بطولة دبي لمحترفي الاسكواش

دبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة نهائيات دبي لبطولات محترفي الاسكواش، التي يستضيفها نادي الإمارات للجولف، في الفترة من 5-9 يونيو المقبل، عن مواجهات قوية مرتقبة بين أفضل لاعبي الاسكواش في العالم.

يتنافس في الحدث، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي، المصنفين الـ8 الأوائل في فئتي الرجال والسيدات على سلم الترتيب العام للسلسلة العالمية لمحترفي الاسكواش، لانتزاع اللقب والظفر بالنصيب الأكبر من جائزة الحدث المالية البالغة 320 ألف دولار، تتوزع مناصفة بين الرجال والسيدات.

ومن المقرر أن تجري تصفيات المجموعات خلال الأيام الثلاثة الأولى للحدث 5-7 يونيو، وفق نظام الدوري الكامل ومباريات من ثلاثة أشواط، على أن يتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى نصف النهائي في 8 يونيو، في حين يقام النهائي السبت 9 يونيو.

وضعت القرعة الكولومبي ميجويل أنجل رودريجيز، بطل دورة علام البريطانية المفتوحة للاسكواش 2018، في مجموعة واحدة «أ» مع المصري محمد الشوربجي، المصنف الأول عالمياً، الذي خسر أمام الأول في نهائي بطولة بريطانيا الأسبوع الماضي، في ختام مواجهة ماراثونية مثيرة امتدت إلى 102 دقيقة.

كذلك تضم المجموعة (أ) جريجوري جولتيير، حامل لقب نهائيات السلسلة العالمية ثلاث مرات، ومروان الشوربجي، الشقيق الأصغر لـ محمد، الذي انتزع لقبه الأول في إحدى بطولات السلسلة الشهر الماضي عندما تُوج بلقب بطولة الجونة الدولية.

وتضم المجموعة (ب) رجال، المصري خالد فرج، المصنف الثاني عالمياً، وسايمون روزنر، الفائز بلقب دورة الأبطال، وطارق مؤمن، المصنف الخامس عالمياً، وكريم عبد الجواد، بطل العالم 2016.

بالمقابل، وضعت قرعة السيدات نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً وحاملة لقب نهائيات دبي الموسم الماضي في المجموعة (أ) لتتنافس إلى جانب المصنفة الثالثة نور الطيب، الحائزة لقب بطولة الولايات المتحدة في اكتوبر، ونوران جوهر، المصنفة الخامسة عالمياً.

في حين ضمت المجموعة (ب) لورا ماسارو، حاملة اللقب، ورنيم الوليلي، بطلة العالم حالياً، الطامحة إلى انتزاع ثالث لقب لها على التوالي في نهائيات السلسلة العالمية، وكاميل سيرم، المصنفة السادسة، وسارة جين بيري، المصنفة الثامنة عالمياً.