مصرع 40 انقلابياً في غارات ومعارك

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

قتل 40 عنصراً من الميليشيات الانقلابية في غارات جوية للتحالف العربي ومعارك متفرقة مع قوات الشرعية في اليمن في غضون 48 ساعة ماضية.

وذكر بيان للجيش اليمني، أمس، أن 15 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم وجرح 12 آخرون في معارك مع قوات الشرعية في بلدة المتون بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد، موضحاً أن بين القتلى قيادي في الميليشيا الحوثية اسمه سعيد بن جابر.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل العنبر في سلسلة حام الجبلية في شمال المتون في ثاني إنجاز عسكري للجيش في الجوف خلال أيام. كما تواصلت المعارك العنيفة في جبهتي حام ومزوية بالمتون وسط تقدم لمقاتلي الشرعية المدعومين جواً من التحالف العربي.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني في الجوف، العقيد عبدالله الأشرف، إن مقاتلي الجيش كبدوا الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح، واصفاً المواجهات بالأعنف منذ أسابيع. وذكر أن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا في غارات جوية للتحالف استهدفت صباح الأحد مواقع للميليشيات في منطقتي حام والربطة، مشيراً إلى أن القصف أسفر أيضاً عن تدمير عدد من الآليات العسكرية للميليشيات. وقال مصدر عسكري آخر، إن الغارات استهدفت أيضاً في وادي المتون تعزيزات للميليشيات، بينها ناقلة جند وعربة محملة بالذخائر، ما أدى لتدميرهما ومصرع عدد من المسلحين.