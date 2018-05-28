الملا ملك الاستعراض

جاليبولي (الاتحاد)

حقق بطل الإمارات راشد الملا ونجم فريق أبوظبي، لقب الحركات الاستعراضية في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت في مدينة جاليبولي الإيطالية، وسط مشاركة وحضور أكثر من 50 متسابقا، وتجاوز النجم كل الأرقام، بعد أن حقق أعلى معدلات التميز والتفوق لدى اللجنة التحكيمية، وكان الملا قد بدأ بقوة من خلال الفوز في المرحلة الأولى من البطولة، ثم استمر في سيطرته محققاً الانتصار في المرحلة الثانية، لينهي الجولة الأولى بخمسين نقطة هي العلامة الكاملة عن مجموع المرحلتين.

وأبدع الملا على دراجة فريق أبوظبي، مقدماً أجمل وأروع الحركات ليتوج باللقب قبل أن يتوجه إلى المشاركة في الجولة الثانية يومي السبت والاحد المقبلين في مدينة ساردينيا الإيطالية، ويتطلع فريق أبوظبي إلى تحقيق لقب البطولة.

وأهدى سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الإنجاز إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وقال: الملا رفع رأسنا في المنافسة، وأثبت أنه بطل قوي ساهم في صناعة إنجاز لرياضة الإمارات في تحدي الجولة الأولى من البطولة، كما أننا سعداء وللغاية بأن ينهي المرحلتين الأولى والثانية معاً في المركز الأول بالعلامة الكاملة.

وتابع: بركات الشهر الفضيل كانت حاضرة من خلال مشاركتنا في أكثر من بطولة، خاصة وأننا حققنا المركزين الأول والثاني ولقب الجولة الافتتاحية للفورمولا1 قبل أيام، وها نحن الآن نحرز المركز الأول ولقب الجولة الأولى من الدراجات المائية، والأجمل أن كل الإنجازات تحققت عن طريق كوادرنا الوطنية، كما أن الإنجازات وما قدمه الفريق في هذا الموسم يتزامن مع عام زايد، وهو عام خير وعطاء لكل المسلمين في كل مكان.