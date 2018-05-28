زورق أبوظبي رابع الجولة الأولى لمونديال الفورمولا2

كوناس (الاتحاد)

حل زورق أبوظبي 1 حامل لقب بطولة العالم لموسم 2017 في المركز الرابع بالجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي أقيمت في مدينة كوناس الليتوانية وسط مشاركة 29 زورقا، وكان زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي قد حل خامسا في سباق أفضل زمن والذي أقيم قبل السباق بيوم حيث كانت أجواء السرعة قد اختلفت مع هبوب بعض الرياح مما اسهم في عدم تقديم الزورق لاداء جيد، وحمل لقب الجولة الأولى والمنافسة زورق الإيطالي 6 ألبرتو كامبراتو، وجاء ثانيا الليتواني أدجيراس بيركو وثالثا الألماني ستيفان هاجز، في حين لم يوفق راشد الطاير قائد زورق أبوظبي 35 في إكمال المنافسة بعد أن تعرض لانقلاب خفيف في الربع الأخير من السباق عندما كان في المركز الخامس لحظة خروجه من المنافسة، ويأمل الفريق التعويض في الجولة المقبلة التي ستقام بالدنمارك يونيو القادم.