الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو لدعم اليمن

بروكسل (وكالات)
أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه تقديم 25 مليون يورو «27 مليون دولار» لتمويل مشروع جديد لدعم المتضرّرين من الحرب في اليمن.
ويتوقّع أن يساعد المشروع، الذي سينفّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» والمجتمع المحلّي، في دعم الأسر لتوفير الدخل اللازم لشراء الأغذية وغيرها من الضروريات، واستمرار أداء بعض مرافق الرعاية الصحية المتبقية وتأمين مزيد من الدعم النفسي والاجتماعي.
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وقال المدير القُطري للبرنامج في اليمن أوك لوتسما، إن «اليمن كان يعاني مستويات عالية من الفقر، ولكن الحرب فاقمت الوضع إلى أقصى حد». وأضاف: «مع المساعدة الماسّة المقدّمة من الاتحاد الأوروبي، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستجابة الإنسانية في اليمن من خلال تسجيل الأسر الأشدّ فقراً في نشاطات النقد، في مقابل العمل ليتمكّنوا من شراء الأغذية والمياه والأدوية». ولفت إلى أن «أزمة اليمن من أكبر الأزمات المنسيّة في العالم. ومع المجاعة التي تلوح في الأفق وتفشّي الكوليرا المدمّرة، ومع انهيار الاقتصاد ومؤسسات الدولة، يحتاج السكان إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه».