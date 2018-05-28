الإمبراطور وشرطة الشارقة إلى نصف النهائي

عماد النمر (الشارقة)

تأهل فريقا الإمبراطور وشرطة الشارقة إلى نصف نهائي بطولة الشارقة الرياضة المقامة حاليا بصالة نادي الشارقة، وذلك بعد تغلبهما في دور الثمانية على ليدر سبورت وكواترو على التوالي، وجاء تأهل الإمبراطور في مشواره للدفاع عن لقبه بالفوز على فريق ليدر سبورت 6-1، فيما فاز فريق شرطة الشارقة على فريق كواترو 5-2.

واستضافت البطولة في أمسيتها طارق أحمد، لاعب خط وسط النصر، وخميس إسماعيل، لاعب شباب الأهلي- دبي، اللذين أشادا بالمستويات الفنية والتنظيمية الكبيرة للبطولة، مثمنين الجهود اللافتة التي تقدمها قناة الشارقة الرياضية في تنظيمها لهذا الحدث الموسمي.

وتحصل الفرق على راحة اليوم على أن تستأنف غدا بإقامة مباريات نصف النهائي، وتختتم البطولة يوم الجمعة بإقامة المباراة النهائية وحفل الختام.