100 لاعب في بطولة سعيد بن حم

العين (الاتحاد)

افتتح الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب رئيس منظمة إمسام في الامم المتحدة بطولة سعيد محمد بن حم الرمضانية لكرة القدم والتي تقام تحت شعار «زايد في قلوبنا»، وتجري مبارياتها على ملعب بن حم وبمشاركة 100 لاعب، وحضر الافتتاح سعيد سالم بن حم العامري.

وفاز فريق نادي العين على فريق اكادمية يونايتيد 4-صفر، وتعادل فريقا دار العلوم ونادي بول فور أول.

وتوجه بن حم بالشكر للفرق المشاركة، مشيرا إلى أن البطولة احتفال رياضي يجمع أبناء مدينة العين والمقيمين فيها، موضحا أن شعار هذه البطولة هو زايد في قلوبنا، وهو ما يفاخر به الجميع.

ويشارك في البطولة 8 فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين على أن تكون بنظام صعود الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني، ورصدت اللجنة المنظمة ثلاث كؤوس للمراكز الأولى، بالإضافة إلى ثلاث جوائز مالية، بجانب جائزة أفضل فريق وأفضل إداري مثالي وهداف البطولة.