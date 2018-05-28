ميسون بطلة الشطرنج برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) ​

فازت ميسون علي جابر بالمركز الأول لبطولة عبد الله بن جمعة للشطرنج التي نظمها النادي السوداني، بالتعاون مع نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج التي اختتمت أمس الأول، وحلت ميرة صفر في المركز الثاني، وجاءت حمدة إبراهيم ثالثة ودلال إبراهيم رابعة، وغلا علي عيسى خامسة، في حين نالت حور ناصر لقب أفضل لاعبة تحت 8 سنوات، ويارا إيهاب أفضل لاعبة تحت 10 سنوات ورقية مطر جائزة أصغر لاعبة في البطولة.

شاركت في البطولة 40 لاعباً ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة، وجرت مراسم تتويج الفائزات بالمراكز الأولى، بحضور عبد الرحمن عبد الله بن جمعة راعي البطولة، وسيف محمد بن صالح رئيس مجلس إدارة نادي التعاون السابق وأحمد الشاجي حارس مرمى فريق الإمارات، والمهندس محمد علي النوش، رئيس مجلس إدارة النادي السوداني برأس الخيمة وحصة بن شكر رئيسة نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج وانتصار الزعابي مسؤولة الإعلام في النادي وأبناء الجالية السودانية، وتم تكريم مروة عادل مسؤولة الجانب التنظيمي، فضلاً عن الحكمين ​لطفي أبوعلالن وميسون صباح.​

وكشف عبد الرحمن عبدالله بن جمعة، عن خطة لمتابعة تنظيم البطولة العام المقبل على نحو يعزز أهمية هذه اللعبة ودورها الإيجابي في تطوير المهارات وتنمية القدرات للاعبين واللاعبات وارتباطها بالجوانب الأكاديمية بسبب التطور الذي يمكن أن تحدثه في رفع مستوى الذكاء لممارسيها.

وتابع: النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى والجهود الكبيرة التي بذلت من القائمين على أمر البطولة من نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج والنادي السوداني يجب أن تمثل دافعاً للعمل على تطوير النسخة الثانية من البطولة.​

وعبرت حصة بن شكر عن سعادتها بالنجاح التنظيمي للنسخة الأولى من البطولة، وقالت: الرغبة الكبيرة من اللاعبين واللاعبات بالمشاركة تؤكد من جديد أهمية رياضة الأذكياء على المستويات كافة على نحو يؤدي إلى مزيد من الاهتمام بهذه الرياضة المهمة.​