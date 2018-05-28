6 مدربين معتمدين في «مكتوم بن راشد»

وليد فاروق (دبي)

يسدل مساء اليوم الستار على منافسات الدور الأول لبطولة «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية لسباعيات الكرة، حيث تكتمل مقاعد الدور ربع النهائي للبطولة والذي تنطلق منافساته اعتباراً من الغد.

وتشهد الجولة الختامية للدور الأول مساء اليوم إقامة 3 مباريات، حيث يلتقي «إيزي هوم» و«الكتلان» ضمن منافسات الجولة الثالثة في العاشرة مساء، ويعقبها في الحادية عشرة مساء لقاءان ضمن المجموعة الرابعة بين فريقي «الفهود» و«إم كيه إس» من أجل فض الشراكة على المركز الثاني، حيث سيتأهل الفائز مباشرة للدور ربع النهائي، وتختتم المباريات بلقاء «شباب كاتالونيا» و«الابتكار» في لقاء البحث عن الفوز الأول.

على صعيد متصل، أكد عبد الله حس المحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رئيس قسم التدريب باتحاد الكره، أن البطولة تمثل محط أنظار، في ظل الاطلاع عن كثب على سير الأجهزة الإدارية والفنية، ومنها وضع 6 من مدربي الفرق المشاركة تحت الأنظار.

وتابع: «المستوى الفني العالي بات من أهم السمات التي تتميز بها البطولة، وهو ما يعكسه حجم الأسماء المشاركة ضمن قوائم الفرق المشاركة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على المدربين بصورة عامة والحاصلين مؤخراً على شهادات رسمية من اتحاد كرة القدم، إذ أعطى مشاركتهم زخماً فنياً أكبر للبطولة، وهو ما يشجع خبراء ومسؤولين في اتحاد اللعبة للحضور إلى فعاليات هذه البطولة الرمضانية».

والجدير بالذكر، أن المدربين الـ6 الذين نجحوا مؤخراً في الحصول على شهادات التدريب، منهم 4 حصلوا على شهادة المستوى «أ» المعترف بها آسيوياً، وهم إسماعيل المعروف مدرب فريق «محمد علي»، ومحمد شاه مدرب فريق «شرطة دبي»، وأحمد الحمادي مدرب فريق «شرطة أبوظبي»، وفيصل الظاهري مدرب فريق «إم كيه إس»، هذا بالإضافة إلى مدربين اثنين حاصلين على شهادة المستوى «ب» وهما محمد علي مدرب فريق «المعروف»، وحسن المعروف المشارك ضمن فريق «المعروف».