«سوبر استاد هزاع» الجمعة المقبل

العين (الاتحاد)

تشهد الملاعب الخارجية لاستاد هزاع بن زايد، مساء اليوم، المباراتين النهائيتين لبطولة استاد هزاع بن زايد الرمضانية لمجموعتي المؤسسات والجماهير، حيث يلتقي مستشفى توام وجفرا في نهائي مجموعة المؤسسات، وذلك بعد تغلب مستشفى توام على فريق شباب دار زايد بهدف نظيف وجفرا للمقاولات على تدوير بثلاثية نظيفة، ويلتقي الجزيرة والزعيم في نهائي مجموعة الجماهير بعد فوز الجزيرة على الجالية المغربية بركلات الترجيح 2-1 بعد انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي المباراة الثانية فاز الزعيم على فريق نعمة بركلات الترجيح 2-صفر بعد نهاية الزمن الرسمي بالتعادل بهدف. وتسعى الفرق الأربعة للوصول لمباراة السوبر في نهائي البطولة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي بطلا المجموعتين في ختام الدورة الرمضانية على كأس السوبر.

من جانبه، أعرب فيصل علي، رئيس اللجنة الفنية للبطولة، عن سعادته بالنجاح التنظيمي للدورة ووصفه بتنظيم دوري محترفين «مصغر» وأضاف: نعتبر أنفسنا في النسخة الأولى للدورة الرمضانية قد نجحنا تنظيمياً، أما بالنسبة للمستوى الفني فأشاد بالمستوى القوي للفرق في دور المجموعات وقوة المباريات التي شهدت تنافساً وكان المستوى متقارباً بين الفرق، وكان اللافت للنظر أن هداف دور المجموعات فريقه خرج من البطولة، لكن لوائح الدورة لم تمنع اللاعبين الذين خرجت فرقهم من المشاركة مع فرق تأهلت لنصف النهائي، وأتيحت الفرصة لكل فريق من ضم لاعبين اثنين والمشاركة معهم في نصف النهائي.

وتابع: الدورة أفرزت العديد من المواهب الكروية والتي من الممكن أن تظهر في القريب العاجل في نادي العين، حيث تم رصد أكثر من لاعب من أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين، من أجل الاستفادة من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حول السماح لهم بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية.

وأشاد فيصل علي بالحضور الجماهيري برغم التأخر في الإعلان عن البطولة، حيث نسبة الحضور ممتازة كونها النسخة الأولى، ومنح الجمهور المغربي البطولة طابعاً خاصاً بحضوره المميز، وكذلك الجاليات الأخرى وجماهير المؤسسات المشاركة في الدورة، وعن أهداف البطولة للسنوات القادمة.