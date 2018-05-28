بطولة حميد بن عمار.. المرزوقي يتفوق على الدون

عجمان (الاتحاد)

أسفرت مباريات اليوم الحادي عشر من بطولة الشيخ حميد بن عمار الرمضانية في نسختها الخامسة، والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية وتقام على ملاعب كواترو عن 7 انتصارات، منها اثنان بانسحاب الفريق المنافس.

في المباراة الأولى، فاز فريق بزلنيك العقارية على فريق القيادة العامة لشرطة عجمان بانسحاب الأخير ليحتل بزلنيك المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ 12 نقطة. وفاز فريق حواء فاكتوري عى قروب 65 ليحافظ حواء على صدارته للمجموعة الثانية، وفاز الجسور للرياضة بانسحاب منافسه فريق شاهين، وفاز المرزوقي على الدون 2-1، ورغم الهزيمة ظل الدون متصدراً للمجموعة الثالثة. وعلى صعيد منافسات فئة الصغار، كسب البركان العميد 6-1، وفاز فريق أكاديمية النجوم بانسحاب أكاديمية نادي عجمان (أ)، وتفوق فريق المرحوم أحمد الوسيم على فريق نجوم عجمان 2-1. وتم سحب قرعة دوري الثمانية لفئة الصغار، والتي أسفرت عن 4 مباريات وتجمع الأولى بين قروب 65 وأكاديمية النجوم، وتليها مباراة فريق القيادة العامة لشرطة عجمان مع فريق المرحوم أحمد الوسيم، ثم مباراة البركان ضد الاتحاد وتختتم المنافسات بالمباراة التي تجمع العميد وفريق بورتو، ويتأهل الفائزون للمربع الذهبي، وتجرى غداً قرعة دوري الثمانية لفئة الكبار.