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مهناز الكمالي أولى المواطنات وكايسي تتصدر الفئة المفتوحة

عادل البلوشي يحتفظ بلقب سباق ند الشبا للدراجات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018

رضا سليم (دبي)

احتفظ عادل عبدالباقي البلوشي بلقب فئة الهواة المواطنين في اليوم الثاني لسباق ند الشبا للدراجات الهوائية للعام الثاني على التوالي وهو ما لم يحققه أي دراج من قبل، وذلك في السباق الذي أقيم مساء أمس الأول منطقة ميدان، بمشاركة 401 متسابق في الفئات الثلاث ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتصدر عادل عبد الباقي البلوشي من فريق إكسبو 2020، فئة المواطنين الهواة قاطعاً مسافة السباق البالغة 75 كلم، في زمن وقدره 1:45:322 ساعة، وجاء بالمركز الثاني راشد محمد من فريق تريك دبي، والثالث عبدالله حسين البلوشي من فريق إكسبو 2020.

وحصلت مهناز الكمالي من هيئة الصحة بدبي على المركز الأول في فئة المواطنات الهواة، بعدما قطعت مسافة السباق بزمن وقدره 2:13:151 ساعة، والثاني فرح أحمد من فريق الوثبة والثالث أفنان عبدالحميد من فريق أبوظبي، وفي الفئة المفتوحة للسيدات، حققت الإيرلندية ديردي كايسي المركز الأول بزمن وقدره 1:58:538 ساعة، وجاءت بالمركز الثاني الروسية إيكاترينا كنيبيليفا والثالث الهولندية هيلي جرادي.

وقام بتتويج الفائزين، أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية ونورة الجسمي مديرة السباق.

من جانبه، أكد أسامة الشعفار أن تطور اللعبة ثمرة اهتمام قيادتنا، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوفير مضامير للدراجات بجانب اهتمام سموه بإقامة سباق للدراجين المواطنين الهواة وكل سباق جائزته مليون درهم، والدراجين الهواة، وهو ما يوفر الاحتكاك للاعبين مع بعضهم ويرفع من مستواهم، ولاحظنا الفارق بين أول نسخة في ند الشبا، والنسخة الحالية، فلم يعد هناك فارق كبير بين الدراجين الهواة ولاعبي الأندية بفضل هذا الدعم الكبير للمواطنين. ... المزيد
     
 

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