«هاشتاق مزنة» يخطف الأضواء

دبي (الاتحاد)

كانت المغفور لها مزنة عبدالله علي لاعبة فريق الوثبة للدراجات والتي لاقت مصرعها منذ عدة أيام خلال التدريبات استعدادا للحدث إثر حادث مروع، حديث السباق من البداية للنهاية، حيث قام فريق الوثبة للدراجات على خط الانطلاق برفع لافتات عليها «هاشتاق» يحمل اسمها، تقديرا من الفريق للاعبة التي أنهت حياتها وهي تتدرب استعدادا للسباق بل إن جميع اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى أهدوا الفوز للاعبة مزنة.

وقال سليمان الحمادي مدير فريق الوثبة: «وفاة مزنة مؤلم بالنسبة لنا، كانت على أتم الاستعداد للمشاركة لكن شاء القدر أن يأخذها منا، فقررنا أمرين لإظهار وفاءنا لها، أولا المشاركة في السباق لأننا نعرف أنها ستكون سعيدة لو تواجدت معنا، وثانيا رفع هاشتاق يحمل اسم مزنة على خط الانطلاق وبذلنا كل جهودنا لتحقيق مركز لكن المستويات قوية جدا واكتفينا بالمركز الثاني في فئة المواطنات وهي أجمل هدية لمزنة التي كانت تخطط للفوز بالسباق وتدربت بجدية قبل أن يخطفها الحادث الأليم منا.