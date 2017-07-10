وزارة التراث الثقافي الإيطالية تكرم جمعية الفجيرة الثقافية

الفجيرة (الاتحاد)

كرّمت وزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بـ «درع الوزارة»، تقديراً لدورها الفاعل في إنجاح ملتقى «ابن بطوطة» الثقافي، الذي عقد مؤخراً في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية في إيطاليا، حيث سلّم باولو ماسيني نائب وزير التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالي درع التكريم إلى الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني رئيس الجمعية، بحضور الفنانة صباح بن زيادي رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة وجمهور كبير.

كما قدّم الظنحاني درع جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية إلى وزارة التراث الثقافي الإيطالية وجمعية الصباح الثقافية، تقديراً لجهودهما الوفيرة في خدمة الثقافة العالمية والإبداع الإنساني.

وأوضح باولو ماسيني نائب الوزير الإيطالي أن مشاركة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ممثلة برئيس مجلس إدارتها الشاعر خالد الظنحاني في الملتقى كانت متميزة، ومهمة، كونها أسهمت في تعزيز التواصل الثقافي بين جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات.

وقال ماسيني: إن السلام هو الثيمة التي تميز بها الملتقى، الذي نسعى من خلاله إلى نشر السلام والمحبة بين شعوب العالم، ويسعدنا أن نتوج الشاعر الإماراتي الظنحاني سفيراً للسلام في دولة الإمارات والعالم العربي، مؤكداً أن للإمارات دوراً بارزاً في نشر قيم السلام والتسامح، بانفتاحها الواسع على التواصل الإنساني مع الثقافات الأخرى.

وكانت مشاركة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في ملتقى «ابن بطوطة» الثقافي الإيطالي، الذي نظمته جمعية الصباح الثقافية، تحت رعاية وزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية (MIBACT MIGRARTI)، قد حظيت باهتمام واسع من وكالات الأنباء والصحف الإيطالية.