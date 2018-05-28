النيابة يفوز على ديوا في افتتاحية «سلة الكراسي»

دبي (الاتحاد)

نجح فريق النيابة في تحقيق الفوز الأول في بطولة السلة للكراسي المتحركة التي انطلقت مساء أمس الأول بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، بعدما تغلب على فريق ديوا بنتيجة 27-10، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، فيما تغلب فريق بلدية دبي على هيئة الصحة بنتيجة 69-14 في أولى مباريات المجموعة الثانية، وفي المباراة الثالثة في الأمسية، فاز الأنصار للصرافة على شرطة دبي بنتيجة 10-4، ضمن المجموعة الأولى، واختتمت مباريات الجولة الأولى بفوز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي على فريق دناتا بنتيجة 31-6.

وتشهد البطولة اليوم 4 مواجهات، حيث يلتقي جمعية الاتحاد مع شرطة دبي في المجموعة الأولى، ودبي لخدمات الإسعاف مع هيئة الطرق في المجموعة الثانية، والنيابة العامة مع الأنصار للصرافة في المجموعة الأولى، والمباراة الأخيرة بين بلدية دبي ودناتا في المجموعة الثانية.

من جانبها، قالت هنادي سعيد مسؤولة الإعلام بمنافسة السلة للكراسي المتحركة: «الدورة حدث مجتمعي كبير يجمع كل فئات المجتمع، وحققت رواجا كبيرا خلال السنوات الماضية، ونحن سعداء بهذا التواجد الكبير من المؤسسات الحكومية والخاصة في منافسات سلة الكراسي التي تضم لاعبين أصحاء وآخرين من أصحاب الهمم، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتلاقي والانسجام بينهم، وهو امتداد لتعزيز مبادرة مجتمعي مكان للجميع».

وأضافت أن التحضيرات للدورة بدأت منذ شهر، ولأن الحدث بات معروفاً وضمن الأحداث السنوية خلال شهر رمضان، فقد كان الإقبال على التسجيل كبيراً، سواء من اللاعبين أو الفرق، ويكفي أن نسخة هذا العام شهدت مشاركة شركات خاصة، وهو ما يؤكد تطور الدورة، وعدم اقتصارها على المؤسسات الحكومية.

وكشفت عن وجود ركن اجتماعي خاصة باللاعبين القادمين من خارج الدولة للمشاركة في البطولة.