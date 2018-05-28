محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

ليلة رائعة غابت فيها الفوارق وحضرت فيها الندية والإثارة والتشويق منذ البداية وحتى النهاية المثيرة، لمباراة كرة السلة التي جمعت فريق الأولمبياد الخاص ونجوم العاصمة أبوظبي الذي نجح في تحقيق فوز صعب فيها وبنتيجة 33 - 32، وسط تفاعل كبير لعدد من النجوم السابقين أو الحاليين في الرياضة الذين أثروا الليلة بجانب فريق الأولمبياد الخاص، ليتحقق شعار رياضة بلا حدود، لمبادرة «معاً نلعب» التي أقيمت فعالياتها أمس، ضمن بطولة زايد الرياضية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتستمر فعالياتها حتى الأحد المقبل.

حضر الفعالية عدد كبير من القيادات الرياضية تقدمه الفريق «م» محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو والذي شارك أيضاً في المباراة، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وخالد الهاجري عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، بجانب عبد الله الوهيبي مدير الإدارة الرياضية لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذي أشرف على المباراة.

وكان المشهد جميلاً في الختام، عندما قام الفريق «م» محمد هلال الكعبي بتتويج فريق نجوم العاصمة وفريق الأولمبياد الخاص بالميداليات الذهبية والفضية، قبل أن تجمع صورة كل المشاركين في المباراة الهادفة.

يذكر أن المباراة شهدت مشاركة ناصر التميمي وعبد الله الوهيبي ومحمد بن هزام وبطي محمد لاعب سلة العين، وخالد محمود لاعب طائرة الجزيرة المخضرم، وعدد من النجوم الحاليين في عدد من الألعاب.