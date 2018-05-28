حمدان ‬بن ‬راشد ‬يهنئ ‬الفائزين ‬‬في «ملحمة القفال»

دبي (الاتحاد)
استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وفد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، واللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثامن والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي وحتى شواطئ الميناء السياحي في دبي.
وتلقي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شكر اللجنة العليا المنظمة وجميع المشاركين في الحدث التراثي البحري الكبير، وذلك تقديراً لدعم سموه الذي أسهم في بقاء التظاهرة التراثية البحرية الكبيرة صامدة، كرسالة إلى الأجيال المتعاقبة منذ عام 1991، حيث أكمل الحدث مؤخراً وبنجاح الدورة الثامنة والعشرين مما يدل على النجاح الكبير الذي يتحقق من عام بعد آخر.
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وحرص وفد اللجنة المنظمة على نقل شكر وتقدير جميع المشاركين في الحدث، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كما قدم الوفد لسموه شرحاً وافياً وتقريراً عن الحدث والظروف التي عاشتها اللجنة المنظمة والنواخذة والبحارة المشاركون في السباق، قبل وأثناء وبعد الانطلاقة.
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واثنى سموه على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللجنة العليا المنظمة للسباق، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والجهات المتعاونة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تقف وراء نجاح هذه التظاهرة، مهنئاً في هذا الصدد جميع المشاركين في تلك التظاهرة والفائزين بالمراكز الأولى، وبارك للجميع نجاح التظاهرة البحرية الكبيرة.
وأشاد سموه بقرار اللجنة المنظمة للسباق بتأجيل موعد انطلاقة السباق من 12 مايو الجاري إلى الـ14 منه، الأمر الذي أسهم في نجاح السباق ووصول جميع السفن والمحامل إلى سواحل دبي وخط النهاية في يسر وأمان، مشدداً على أهمية العمل بمبدأ الأمن والسلامة في السباقات البحرية، لضمان سلامة المشاركين وسفنهم.