حمدان ‬بن ‬راشد ‬يهنئ ‬الفائزين ‬‬في «ملحمة القفال»

دبي‎ (الاتحاد)

استقبل ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬نائب ‬حاكم ‬دبي ‬وزير ‬المالية، ‬وفد ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬واللجنة ‬العليا ‬المنظمة ‬لسباق ‬القفال ‬الثامن ‬والعشرين ‬للسفن ‬الشراعية ‬المحلية ‬60 ‬قدماً، ‬والذي ‬نظمه ‬بنجاح ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬من جزيرة ‬صير ‬بونعير ‬في ‬عمق ‬الخليج ‬العربي ‬وحتى ‬شواطئ ‬الميناء ‬السياحي ‬في ‬دبي.

وتلقي‎ ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬شكر ‬اللجنة ‬العليا ‬المنظمة ‬وجميع ‬المشاركين ‬في ‬الحدث ‬التراثي ‬البحري ‬الكبير، ‬وذلك ‬تقديراً ‬لدعم ‬سموه ‬الذي ‬أسهم ‬في ‬بقاء ‬التظاهرة ‬التراثية ‬البحرية ‬الكبيرة ‬صامدة، ‬كرسالة ‬إلى ‬الأجيال ‬المتعاقبة ‬منذ ‬عام ‬1991، حيث ‬أكمل ‬الحدث ‬مؤخراً ‬وبنجاح ‬الدورة ‬الثامنة ‬والعشرين ‬مما ‬يدل ‬على ‬النجاح ‬الكبير ‬الذي ‬يتحقق ‬من ‬عام ‬بعد ‬آخر.

واطلع‎ ‬سموه ‬خلال ‬اللقاء ‬الذي ‬حضره ‬معالي ‬عبد ‬الرحمن ‬بن ‬محمد ‬العويس ‬وزير ‬الصحة ‬ووقاية ‬المجتمع، ‬ومعالي ‬حميد ‬محمد ‬القطامي ‬رئيس ‬مجلس ‬الإدارة ‬المدير ‬العام ‬لهيئة ‬الصحة ‬بدبي، ‬على ‬تقرير ‬موجز ‬قدمه ‬أحمد ‬سعيد ‬بن ‬مسحار ‬المهيري ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬النادي، ‬حول ‬التغطية ‬الإعلامية ‬المتميزة ‬التي ‬حصل ‬عليها ‬السباق ‬واهتمام ‬وسائل ‬الصحافة ‬ووكالات ‬الإعلام بالسباق.

وحرص‎ ‬وفد ‬اللجنة ‬المنظمة ‬على ‬نقل ‬شكر ‬وتقدير ‬جميع ‬المشاركين ‬في ‬الحدث، إلى ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، كما قدم‎ ‬الوفد لسموه ‬شرحاً ‬وافياً ‬وتقريراً ‬عن ‬الحدث ‬والظروف ‬التي ‬عاشتها ‬اللجنة ‬المنظمة ‬والنواخذة ‬والبحارة ‬المشاركون ‬في ‬السباق، ‬قبل ‬وأثناء ‬وبعد ‬الانطلاقة.

وأشاد‎ ‬سمو ‬الشيخ ‬حمدان ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬نائب ‬حاكم ‬دبي ‬وزير ‬المالية، ‬بالنجاح ‬الكبير ‬الذي ‬حققه ‬السباق من ‬حيث ‬المشاركة ‬الكبيرة ‬وتفاعل ‬شرائح ‬المجتمع ‬والصدى ‬الإعلامي ‬الكبير ‬الذي ‬حظيت ‬به ‬التظاهرة.

واثنى ‬سموه ‬على ‬الجهود ‬الكبيرة ‬المبذولة ‬من ‬قبل ‬اللجنة ‬العليا ‬المنظمة ‬للسباق، ‬في ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬والجهات ‬المتعاونة ‬من ‬الدوائر ‬الحكومية ‬والمؤسسات ‬الوطنية، ‬والتي ‬تقف ‬وراء ‬نجاح ‬هذه ‬التظاهرة، ‬مهنئاً ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬جميع ‬المشاركين ‬في ‬تلك ‬التظاهرة ‬والفائزين ‬بالمراكز ‬الأولى، وبارك ‬للجميع ‬نجاح ‬التظاهرة ‬البحرية ‬الكبيرة.

وأشاد‎ ‬سموه ‬بقرار ‬اللجنة ‬المنظمة ‬للسباق بتأجيل ‬موعد ‬انطلاقة ‬السباق ‬من ‬12 ‬مايو الجاري ‬إلى الـ14 ‬منه، ‬الأمر ‬الذي ‬أسهم ‬في ‬نجاح ‬السباق ‬ووصول ‬جميع ‬السفن ‬والمحامل ‬إلى ‬سواحل ‬دبي ‬وخط ‬النهاية ‬في ‬يسر ‬وأمان، ‬مشدداً على ‬أهمية ‬العمل ‬بمبدأ ‬الأمن ‬والسلامة ‬في ‬السباقات ‬البحرية، ‬لضمان ‬سلامة ‬المشاركين ‬وسفنهم.