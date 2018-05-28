الكرواتي يورتشيتش مدرباً لـ «بني ياس»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قدم مسؤولو نادي بني ياس أمس، المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش إلى وسائل الإعلام، بعدما تم التعاقد معه لمدة موسم واحد خلفاً للصربي جوران، الذي تم فسخ عقده بالتراضي فور انتهاء الموسم الماضي. وسيقود كرونوسلاف يورتشيتش «48 عاماً» بني ياس في تحدي إثبات حضوره التنافسي القوي، بعدما غاب عن دوري الأضواء الموسم الماضي الذي قضاه بدوري أندية الدرجة الأولى.

وسبق ليورتشيتش قيادة العديد من الفرق في بلاده، أبرزها نادي دينامو زغرب، كما عمل مساعداً للمدير الفني للمنتخب الكرواتي، إلى جانب قيادة المنتخب السعودي الرديف في بطولة كأس الخليج الأخيرة، إضافة لتدريب النصر السعودي في الموسم المنصرم.

ولعب يورتشيتش في صفوف المنتخب الكرواتي 25 مباراة دولية، وحصل مع المنتخب على المركز الثالث بمونديال 1998، كما حصل كلاعب على بطولة الدوري الكرواتي 3 مرات، وشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين.