مشكلة تؤثر على الإنترنت الأرضي في مصر

القاهرة (رويترز)

قالت المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، أمس إن هناك مشكلة عامة تؤثر على خدمة الإنترنت الأرضي في مصر وبعض الدول المجاورة حاليا.

وأضافت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك «من المتوقع أن يتم استعادة الخدمة بشكل كامل تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة».

ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالشركة للحصول على تعقيب بخصوص أسباب المشكلة.

وأكبر مقدمي خدمة نقل البيانات في مصر هم شركات «تي.إي داتا» التابعة للمصرية للاتصالات، و«لينك دوت نت» التابعة لأورنج الفرنسية و«فودافون داتا» التابعة لفودافون وشركة تابعة لاتصالات مصر.

وشهدت صفحة الشركة على فيسبوك انتقادات شديدة من بعض العملاء، وبلغ عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الأرضي في المصرية للاتصالات نحو 3.8 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2017.

ويشكو المستخدمون في مصر من بطء سرعة الإنترنت، وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ياسر القاضي قال في يوليو الماضي، إن أقل سرعة للإنترنت في مصر ستبلغ 4 ميجابت بنهاية 2017 ارتفاعاً من واحد ميجابت، إلا أن الحد الأدنى للسرعة لم يرتفع لهذا المستوى حتى الآن.