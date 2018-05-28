شركة مصرية تطرح %4 من «الشرقية للدخان» بالبورصة

القاهرة (رويترز)

وافقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، على طرح 4% من الأسهم المملوكة لها في الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.

وقال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، أمس، إن طرح هذه النسبة من أسهم الشرقية للدخان «يأتي في إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل للشركات... وتنشيط البورصة المصرية وجذب استثمارات جديدة».

وكانت الحكومة المصرية كشفت في وقت سابق هذا العام عزم 23 شركة إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.