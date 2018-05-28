سيؤول ونيودلهي تجريان جولة خامسة من المباحثات التجارية



تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018 سيجونج (د ب ا) تجري الهند وكوريا الجنوبية جولة خامسة من المباحثات الرامية لتحسين العلاقات التجارة الثنائية، حسبما أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول، إنه من المقرر عقد الاجتماع بشأن تحسين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في سيؤول يومي الثلاثاء والأربعاء. وتعد اتفاقية الشراكة نوعاً من اتفاقية التجارة الحرة التي تؤكد التعاون المتبادل. يذكر أن كوريا الجنوبية والهند طبقتا اتفاقية الشراكة عام 2010، تنص على إلغاء أو خفض الرسوم على البضائع على مدار العقد التالي. وفي يونيو 2016، بدأت الدولتان في إجراء مباحثات رسمية بشأن تحسين اتفاقية التجارة. يشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الدولتين بلغ 15.8 مليار دولار عام 2016، حيث أصبحت الهند سادس أكبر سوق تصديري لكوريا الجنوبية.