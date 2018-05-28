طفرة في أعداد السائحين الصينيين للأقصر

الأقصر( د ب أ)

أكد محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي الخارجى بمدينة الأقصر المصرية ارتفاع نسبة السياح الوافدين من السوق الصيني إلى المدينة وجنوب مصر عموماً بنسبة 100%.

وساعدت السياحة الصينية في خروج قطاع السياحة الثقافية في الأقصر من أزمة تراجع النشاط السياحي على مدار سنوات. وفي هذا الإطار، شرعت سلطات مدينة الأقصر بصعيد مصر، في تنفيذ خطة للترويج السياحي لمزارات مدينة شنغهاي الصينية، عبر عرض أفلام دعائية عن المدينة الصينية وتاريخها وأهم مزاراتها السياحية.

وقال خالد سليمان، المدير العام لبرامج التعاون الأجنبي بمحافظة الأقصر أمس، إن الأفلام تعرض في معابد الكرنك ومنطقة وادي الملوك الغنية بمقابر ملوك وملكات الفراعنة، والساحة التاريخية لمسجد أبي الحجاج التاريخي، ومكتبة مصر العامة، المطلة على طريق الكباش الفرعوني.

وأضاف سليمان أن ذلك يأتي تنفيذاً لاتفاقية مشتركة بين سلطات المدينتين، ويتم من خلالها الترويج لمعالم مدينة الأقصر، داخل مدينة شنغهاي، على غرار ما يجرى من ترويج سياحي لمعالم شنغهاي في مدينة الأقصر، على مدار أسبوع كامل.

وترتبط مدينة الأقصر بعدد من اتفاقيات التعاون والتآخي، مع عدد من المدن التاريخية والأثرية بالصين، وتساهم الصين في مشروع إقامة أول دار للأوبرا بمدينة الأقصر.