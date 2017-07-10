10 آلاف بولندي يفرون من قنبلة ألمانية

وارسو(أ ف ب)

أجلت السلطات البولندية صباح أمس عشرة آلاف شخص من منطقة بياليستوك بعد العثور على قنبلة ألمانية وزنها 500 كيلوجرام تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وقالت السلطات المحلية، إن سكان نحو ستين شارعاً من المدينة الواقعة في شرق بولندا، وسكان 45 شارعاً في الضواحي أخرجوا من منازلهم لساعات عدة، لأن خبراء المتفجرات تخوفوا من إمكانية أن تنفجر أثناء رفعها من موقعها.

والبيوت التي أخليت من سكانها تقع في الشوارع المجاورة للقنبلة وأيضاً في الشوارع التي ستنقل فيها وصولًا إلى موقع عسكري لتفجيرها هناك.

وكثيراً ما يعثر على قنابل تعود إلى الحرب العالمية الثانية في بولندا، وفي وارسو خصوصاً التي قصفها الألمان ودمّروا 90 % من وسطها قبيل انتهاء الحرب.