رفع الحظر على نقل الكمبيوترات على رحلات الملكية الأردنية إلى الولايات المتحدة



تاريخ النشر: الإثنين 10 يوليو 2017 عمان (أ ف ب) أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الأحد رفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الركاب في رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من أمس الأحد. وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن «إدارة الأمن القومي الأميركي سمحت لمسافري الملكية الأردنية المتوجهين إلى الولايات المتحدة باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية على جميع رحلات الشركة المغادرة من عمان إلى كل من نيويوك وشيكاغو وديترويت اعتباراً من التاسع من يوليو 2017». وأضافت «بات بمقدور جميع المسافرين إلى أميركا حمل الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات». وأوضح البيان « الأجهزة أصبحت تخضع لعمليات فحص معزَزَة وإجراءات تفتيش تتوافق مع متطلبات السلطات الأميركية الأمنية». وللملكية الأردنية 16 رحلة منتظمة ومباشرة أسبوعياً انطلاقاً من مطار عمان إلى الولايات المتحدة منها 7 رحلات إلى نيويورك ومثلها إلى شيكاغو ورحلتان إلى ديترويت. وفي 21 مارس، أعلنت واشنطن حظراً على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية إلى مقصورة ركاب الطائرات التي تقوم برحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في المنطقة.