«بريكست» تهدد واردات بريطانيا من السيارات الكهربائية

بروكسل (أ ف ب)

حذّر مركز أبحاث في بروكسل من أن بريطانيا قد تواجه نقصاً في واردات السيارات الكهربائية، لأن مصنعي السيارات سيفقدون الدافع لبيع السيارات منخفضة الانبعاثات في السوق البريطانية. ولن تحسب مبيعات تلك السيارات بين أهداف خطط البيع في دول الاتحاد الأوروبي، ما سيدفع المصنعين إلى بيعها لدول أوروبية لتحقيق الأهداف المرجوة، حسبما قال مركز أبحاث النقل والبيئة.

والعام الماضي، كانت بريطانيا ثالث أكبر سوق للمركبات النظيفة في الاتحاد الأوروبي والسوق الكبرى للسيارات الكهربائية الهجينة، حسب ما جاء في تقرير مركز الأبحاث.

وقالت سيسيل توبوه من المركز، إن «مصنعي السيارات قد يلجؤون ببساطة إلى إرسال طرازاتهم الأقل كفاءة إلى السوق البريطاني».

وأوضح المركز أن النقص في السيارات الكهربائية والهجينة سيشكل ضربة قوية لمزاعم الحكومة البريطانية الهادفة لـ «بريكست أخضر» مع تطبيق معايير بيئية مساوية أو أقوى من تلك المطبقة في بقية دول الاتحاد الأوروبي.