مواد بناء برج جرينفيل المحترق لا تلبي معايير السلامة البريطانية

لندن (رويترز)

أظهر تحليل أجرته رويترز لقانون المباني وبيانات عن مواد البناء، أن نظام تكسية الجدران الخارجية المستخدم في برج جرينفيل في لندن لم يف بمعايير السلطات التنظيمية في بريطانيا؛ لأن المادتين الأساسيتين المستخدمتين فيه لم تجتازا اختباراً مهماً للسلامة معاً.

فرغم مرور ثلاثة أسابيع على الحريق الذي شب في 14 يونيو، لم ترد الشركتان المعنيتان بنظام التكسية في البرج ولا السلطات المحلية المسؤولة عن تطبيق قوانين البناء على أسئلة من رويترز عما إذا كان هذا الاختبار قد نفذ وما هي نتيجته. والاختبار ضروري لتوضيح ما إذا كانت المادتان مقاومتين للاحتراق بدرجة كافية عند استخدامهما معاً..

ولا يفي نظام التكسية بلوائح البناء دون دليل على إجراء هذا الاختبار.

واستخدمت شركة رايدون جروب ليمتد، المقاول الرئيسي لمشروع ترميم المبنى في الفترة 2014-2016، وشركة هارلي فاسادز، مقاول الباطن، ألواحاً عازلة ثبتتها على الواجهات الخرسانية وغطتها بألواح من مركب الألومنيوم.