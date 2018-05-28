«أرباح المالية» تشارك في ترتيب صفقة تمويل «ريجنت كريسنت»

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت أرباح المالية بنجاح صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك للمشاركة في تمويل مشروع (ريجنت كريسنت - لندن) الذي تقدر قيمته بأكثر من نصف مليار جنيه إسترليني، وبما يعادل أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي.

وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لأرباح المالية: إن هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من استراتيجية أرباح المالية في تقديم خدمات ومنتجات استثمارية مميزة ومحسوبة المخاطر محلياً وعالمياً، واصفاً الصفقة بأنها منتج استثماري - تمويلي فريد في المملكة المتحدة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الصفقة تهدف إلى تقديم تمويل (ميزانين) لمشروع عقاري ذي بناء تاريخي مميز، ويقع المشروع في منطقة مالبيرون - وسط مدينة لندن، وتعد من المناطق القليلة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار العقارات.