«أرباح المالية» تشارك في ترتيب صفقة تمويل «ريجنت كريسنت»

أبوظبي(الاتحاد)
وقعت أرباح المالية بنجاح صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك للمشاركة في تمويل مشروع (ريجنت كريسنت - لندن) الذي تقدر قيمته بأكثر من نصف مليار جنيه إسترليني، وبما يعادل أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي.
وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لأرباح المالية: إن هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من استراتيجية أرباح المالية في تقديم خدمات ومنتجات استثمارية مميزة ومحسوبة المخاطر محلياً وعالمياً، واصفاً الصفقة بأنها منتج استثماري - تمويلي فريد في المملكة المتحدة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
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